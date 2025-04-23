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Абхазия Информ

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новости Среда, 23 апреля 2025 19:23
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НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА СЛЕТ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Молодёжь Абхазии, не пропустите! Регистрация на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи уже открыта! С 17 по 21 сентября Нижний Новгород станет центром международного молодёжного общения – сюда приедут 2000 участников со всего мира и из разных уголков России. Спикерами выступят топовые российские эксперты из самых разных отраслей – политики, культуры, промышленности.

Кто может подать заявку?

Молодые лидеры от 14 до 35 лет из любой страны, проявившие себя в творчестве, спорте, госуправлении, бизнесе, реализовавшие собственные международные молодежные инициативы. Знание английского языка обязательно.

После форума 200 иностранных участников отправятся в поездку по 10 регионам России, среди которых: Санкт-Петербург, Чечня, Сахалин, Мордовия, ЯНАО, Хакасия и другие.

Россия снова открывает двери для ярких, активных и талантливых молодых лидеров. Присоединяйся – подай заявку уже сегодня!

Подать заявку можно до 20 июля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 23 апреля 2025 19:26

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