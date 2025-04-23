В ПОСОЛЬСТВЕ АБХАЗИИ В РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СО СТУДЕНЧЕСКИМИ АКТИВАМИ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации прошла встреча с представителями студенческих активов ведущих вузов России. Мероприятие прошло в формате открытого диалога при участии чрезвычайного и полномочного посла Абхазии в России Алхаса Квициниа, который подчеркнул важность консолидации студенческого сообщества:

«Молодежь – это будущее нашей страны. Ваши идеи, энергия и стремление развивать родную Апсны вдохновляют. Мы готовы поддерживать ваши инициативы и вместе создавать условия для реализации потенциала каждого из вас», – сказал посол.

В ходе беседы участники обсудили широкий круг вопросов, включая конкурс молодых управленцев «Команда Абхазии». Посол подчеркнул, что конкурс остается важной площадкой для выявления талантливых лидеров, а его победители получат возможность стажировок в государственных структурах.

Особое внимание было уделено жизни студентов в России. Молодежь поделилась опытом совмещения учебы, работы и общественной деятельности, а также поддержки в трудоустройстве и расширения образовательных программ.

Алхас Квициниа отметил, что Посольство стремится создавать условия для реализации потенциала студентов.

Отдельное внимание уделили спортивным достижениям студентов. Говорили о важности активного образа жизни, участия в соревнованиях и роли спорта в объединении соотечественников.

Алхас Квициниа выразил готовность поддерживать студенческие спортивные инициативы, способствующие укреплению командного духа и здоровых амбиций.

«Ваша энергия и преданность Родине – это основа нашего общего будущего. Мы всегда открыты для диалога и готовы поддерживать ваши начинания», – сказал посол.

Посольство выражает благодарность всем участникам встречи и подтверждает, что подобные мероприятия станут регулярными.