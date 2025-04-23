ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ ПРОДЛЕНА

Министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что в министерство поступает большое количество обращений от родителей тех детей, которые по различным обстоятельствам не прошли диспансеризацию.

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Диспансеризация для школьников уже прошла в четырёх районах Абхазии: Гудаутском, Очамчырском, Сухумском и Гулрыпшском.

«Сейчас врачи работают в Пицунде и Сухуме. Далее планируются выезды в Ткуарчал и Ткуарчалский район. Для тех, кто не прошёл осмотр, мы подготовим отдельный график – о датах и местах сообщим через СМИ», – добавил министр.

Он подчеркнул, что все дети смогут пройти медосмотр, независимо от места проживания.