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Абхазия Информ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ ПРОДЛЕНА

Новости Среда, 23 апреля 2025 19:31
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ ПРОДЛЕНА

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Диспансеризация для школьников уже прошла в четырёх районах Абхазии: Гудаутском, Очамчырском, Сухумском и Гулрыпшском.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что в министерство поступает большое количество обращений от родителей тех детей, которые по различным обстоятельствам не прошли диспансеризацию.

«Сейчас врачи работают в Пицунде и Сухуме. Далее планируются выезды в Ткуарчал и Ткуарчалский район. Для тех, кто не прошёл осмотр, мы подготовим отдельный график – о датах и местах сообщим через СМИ», – добавил министр.

Он подчеркнул, что все дети смогут пройти медосмотр, независимо от места проживания.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 23 апреля 2025 19:34

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