У СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА ПОЯВИЛСЯ СВОЙ САЙТ

Сухум. 23 апреля 2025. Абхазия-Информ. Появление собственного сайта – важный шаг в подготовке к возобновлению работы аэропорта https://sukhumaero.com/ Это позволит оперативно получать необходимую информацию и планировать свои поездки. Удобный интерфейс и двуязычная поддержка делают ресурс доступным для широкой аудитории.

Веб-сайт предоставляет полную и актуальную информацию обо всех аспектах работы аэропорта, включая: расписание рейсов – информацию о прилетах и вылетах, обновляемую в режиме реального времени; информацию для пассажиров – руководства и советы по планированию поездки, правила провоза багажа, информацию о визовом режиме и таможенных правилах; самые свежие новости об аэропорте, анонсы предстоящих событий и специальные предложения; подробную контактную информацию.

На сайте также можно прочесть подробную информацию об истории аэропорта, руководстве и стратегических целях. Пользователи также смогут найти на сайте информацию о способах добраться до аэропорта, схему терминала и ответы на часто задаваемые вопросы.

Напомним, сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, первый рейс запланирован на 1 мая.

7 февраля 2025 года аэропорт принял тестовый рейс из Москвы, на борту которого находились группа абхазских студентов и Бадра Гунба, который на протяжении последних 2 лет являлся председателем координационного штаба по реконструкции Международного аэропорта Сухум.