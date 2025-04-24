СТАРТОВАЛ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА

Сухум. 24 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство культуры объявило о начале отборочного тура конкурса на лучшее музыкальное произведение, посвящённое первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Принятьв нем участие могут как профессиональные композиторы, так и любой желающий – без возрастных ограничений. Принимаются оригинальные вокальные композиции, ранее не исполнявшиеся.

Работы можно подавать до 1 октября 2025 года в электронном виде или лично в Министерство культуры.

Победители – автор музыки, автор стихов и исполнитель – будут награждены дипломами и денежными призами, а лучшие произведения прозвучат на торжественном закрытии года Владислава Ардзинба. Жюри будет состоять из профессиональных музыкантов.

Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к году Владислава Ардзинба.

Цель конкурса – увековечить память о выдающемся политическом и государственном деятеле, ученом, кавалере ордена «Ахьдз-Апша» I степени, Герое Абхазии Владиславе Григорьевиче Ардзинба.