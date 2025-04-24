ПОВЫШЕН РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА И С.В. БАГАПШ

Сухум. 24 апреля 2025. Абхазия-Информ. Персональные стипендии имени Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш для студентов Абхазского государственного университета увеличены с трех тысяч до десяти тысяч рублей в месяц. Соответствующие указы подписал президент Бадра Гунба.

Персональные стипендии им первого президента В. Г. Ардзинба были учреждены Указом президента от 06 декабря 2010 года для студентов АГУ, имеющих высокие академические достижения, обучающихся по очной форме обучения на филологическом, историческом факультетах и в отделении международных отношений.

Персональные стипендии имени С. В. Багапш были учреждены Указом президента от 18 апреля 2012 года, для студентов АГУ, обучающихся по очной форме обучения на агроинженерном, педагогическом и экономическом факультетах.