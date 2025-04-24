 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОВЫШЕН РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА И С.В. БАГАПШ

Новости Четверг, 24 апреля 2025 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
ПОВЫШЕН РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЙ ИМЕНИ В. Г. АРДЗИНБА И С.В. БАГАПШ

Сухум. 24 апреля 2025. Абхазия-Информ. Персональные стипендии имени Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш для студентов Абхазского государственного университета увеличены с трех тысяч до десяти тысяч рублей в месяц. Соответствующие указы подписал президент Бадра Гунба.

Персональные стипендии им первого президента В. Г. Ардзинба были учреждены Указом президента от 06 декабря 2010 года для студентов АГУ, имеющих высокие академические достижения, обучающихся по очной форме обучения на филологическом, историческом факультетах и в отделении международных отношений.

Персональные стипендии имени С. В. Багапш были учреждены Указом президента от 18 апреля 2012 года, для студентов АГУ, обучающихся по очной форме обучения на агроинженерном, педагогическом и экономическом факультетах.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 24 апреля 2025 19:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СТАРТОВАЛ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА ПРОВОЗА БОЕПРИПАСОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.