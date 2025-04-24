В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ДНИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сухум. 24 апреля 2025. Абхазия-Информ. В рамках соглашения о развитии побратимских отношений между Нижним Новгородом и столицей Абхазии от 27 сентября 2024 года, с 28 мая по 1 июня 2025 года в Сухуме пройдут Дни города-побратима Нижнего Новгорода. Для сухумчан и гостей столицы нижегородцами подготовлена обширная программа, включающая образовательные, культурные, спортивные и музыкальные мероприятия.
В рамках мероприятий состоятся круглые столы и конференции для педагогов, различные мастер-классы для детей.
В Абхазском драматическом театре им. С. Чанба покажут спектакль «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди» детского театра «Вера», а на сцене РУСДРАМа – спектакль «Астрономия любви» Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В. Т. Степанова.
Также намечены совместные концертные программы с участием коллективов и исполнителей из Сухума и Нижнего Новгорода.
В рамках Дня города Нижний Новгород в Сухуме состоится инклюзивный форум городов-побратимов «Ритм Абхазии».
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