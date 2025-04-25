В 2024 ГОДУ НАЧИСЛЕНО 4,17 МЛРД РУБЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете прошло заседание коллегии по итогам работы за 2024 год. Председатель ГТК Отар Хеция отметил, что объём начисления таможенных платежей в 2024 г. составил 4 млрд 170 млн руб., что на 13,5% превышает показатели 2023 года.

«План 2024 года (3 млрд 526 млн 500 тыс. руб.) выполнен на 118%, что свидетельствует об эффективности нашей работы по пополнению доходной части республиканского бюджета», – сказал глава ГТК.

Внешнеторговый оборот Абхазии за отчётный период составил 57 млрд руб. (объём экспорта – 9 млрд 4 млн руб., импорта – 48 млрд 114 млн руб.), что на 16.6% больше показателей 2023 года.

Отар Хеция отметил, что «помимо положительных результатов работы экономического блока наблюдаются успехи и в работе по линии правоохранительной деятельности». Таможенными органами в 2024 г. были выявлены и пресечены 204 случая контрабанды. По всем возбуждены дела об административных правонарушениях.

Общая стоимость контрабандных товаров составила более 48 млн руб. В 2024 году из незаконного оборота были изъяты товары на общую сумму более 42 млн руб. Значительно возросли показатели по выявлению таких видов контрабанды, как наркотические и психотропные вещества.

«Подобных результатов удалось достигнуть благодаря тесному взаимодействию между правоохранительными органами и ГТК», – сказал Хеция.

ГТК проводится работа по обновлению технического оснащения пунктов пропуска на таможенном посту «Псоу». Там установлена новая система рентгеновского инспектирования. «Перед нами остаётся все ещё множество нерешённых проблем, связанных с качественной реализацией таможенной политики. Это – и слабое развитие таможенной инфраструктуры, и отсутствие средств таможенного контроля и так далее. В настоящее время приходится признать существенное отставание таможенных органов республики в данном вопросе», – сказал председатель ГТК.

Хеция выразил надежду на то, что совместными усилиями при государственной поддержке ГТК успешно решит все возложенные на комитет задачи.

«В 2024 году была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия были направлены на реализацию пунктов Программы формирования общего социального экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», – сказал Хеция.

Он выразил благодарность российским коллегам за содействие в развитие таможенных органов Абхазия.

Присутствовавший на заседании коллегии премьер-министр Владимир Делба дал положительную оценку работе таможенных органов.

«Показатели работы ГТК за прошлый год в 2,5 раза превышают показатели четырехлетней давности. Это свидетельствует о том, что таможенные органы применяют современные методы администрирования, постоянно совершенствуют работу в сфере таможенного регулирования хозяйственной деятельности», – сказал Делба.

Он также отметил рост товарооборота в прошлом году. В абсолютных цифрах, это более 6 млрд рублей.

«Президентом страны поставлены конкретные задачи по расширению взаимодействия, поддержке участников внешнеэкономической деятельности в различных формах, по обеспечению экономической безопасности нашей страны. Вот это ключевые вещи мы обязательно будем воплощать в жизнь», – отметил Делба.

Представитель ФТС России в Абхазии Константин Козлов отметил, что работа ГТК и ФТС РФ строится на основе программы формирования единого социально-экономического пространства. В этой программе ФТС РФ и ГТК РА являются соисполнителями 11 пунктов.

«Работа по реализации этих пунктов меня вдохновляет, потому что мы с вами делаем общее дело, и видна ваша заинтересованность. Я с огромным удовольствием отмечаю, когда те или иные подразделы пунктов реализуются в государственных нормативных актах. Я считаю, что это, это наша общая победа», – сказал Козлов.

По его словам, работа не ограничивается только этой программой.

Таможенные органы РФ И РА обмениваются у статической информацией, которая необходима для того, чтобы понимать, где есть еще резервы для пополнения бюджетов двух государств, занимаются корректировкой таможенной стоимости, когда получают информацию от участников внешнеэкономической деятельности.

«Огромный пласт работы по линии правоохранительной деятельности мы ведём с вами совместно. Уровень, на который мы вышли, тоже достоин уважения», – отметил он.

По словам Константина Козлова, показатели этого года должны стать заметно выше, так как начинает работать сухумский аэропорт, улучшается техническое состояние таможенных пунктов пропуска, в том числе и «Гал».

Работа Очамчырского порта также открывает новые возможности по собираемости таможенных платежей, по логистике.

Об этом сообщает Апсныпресс.