В ГАГРЕ ВЫЯВЛЕНЫ ТРИ СЛУЧАЯ БОТУЛИЗМА

Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Гагре выявлены три случая клинического проявления ботулизма, по предварительным данным Санитарно- эпидемиологической службы отравление произошло в следствии употребления морепродуктов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

С данным диагнозом были госпитализированы и направлены в профильные медучреждения г. Сочи трое пациентов, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сегодня все три пациента выписаны из медучреждения в удовлетворительном состоянии. На данный момент новых случаев отравления не выявлено.

Первоначальная версия о том, что, граждане отравились от употребления копченной рыбы, на данный момент не подтверждена, проводятся лабораторные исследования.

Проверка СЭС продолжается.

Минздрав Республики Абхазия настоятельно рекомендует: при покупке консервированных мясных и рыбных изделии, а также изделии в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия упаковки и сроки годности. Также не рекомендуется приобретать на рынках рыбную продукцию кустарного и домашнего производства.

Данная инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приёме в пищу некачественных продуктов.