В ГАГРЕ ВЫЯВЛЕНЫ ТРИ СЛУЧАЯ БОТУЛИЗМА
Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Гагре выявлены три случая клинического проявления ботулизма, по предварительным данным Санитарно- эпидемиологической службы отравление произошло в следствии употребления морепродуктов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
С данным диагнозом были госпитализированы и направлены в профильные медучреждения г. Сочи трое пациентов, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сегодня все три пациента выписаны из медучреждения в удовлетворительном состоянии. На данный момент новых случаев отравления не выявлено.
Первоначальная версия о том, что, граждане отравились от употребления копченной рыбы, на данный момент не подтверждена, проводятся лабораторные исследования.
Проверка СЭС продолжается.
Минздрав Республики Абхазия настоятельно рекомендует: при покупке консервированных мясных и рыбных изделии, а также изделии в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия упаковки и сроки годности. Также не рекомендуется приобретать на рынках рыбную продукцию кустарного и домашнего производства.
Данная инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приёме в пищу некачественных продуктов.
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