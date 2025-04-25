 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ПРОШЕЛ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ

Новости Пятница, 25 апреля 2025 19:46
Оцените материал
(0 голосов)
ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ПРОШЕЛ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ

Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел совместно с Ассоциацией силовых ведомств Абхазии, МЧС и Министерством просвещения продолжают масштабный проект по безопасности. Очередной практический урок безопасности прошел в Очамчырской школе-интернат.

На встрече организаторы проекта поделились особенностями службы в милиции, в игровой форме изучали правила дорожного движения, отрабатывали навыки действий при пожарах, ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Подобные мероприятия повышают познавательную активность детей в вопросах безопасности. Проект оказался интересным для всех его участников.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 25 апреля 2025 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПЕРЕДАЛ АБХАЗИИ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ АВИАКОМПАНИЯ IFLY ЗАПУСКАЕТ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.