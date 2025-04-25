ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ ПРОШЕЛ В ОЧАМЧЫРСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТ
Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел совместно с Ассоциацией силовых ведомств Абхазии, МЧС и Министерством просвещения продолжают масштабный проект по безопасности. Очередной практический урок безопасности прошел в Очамчырской школе-интернат.
На встрече организаторы проекта поделились особенностями службы в милиции, в игровой форме изучали правила дорожного движения, отрабатывали навыки действий при пожарах, ДТП и других чрезвычайных ситуациях.
Подобные мероприятия повышают познавательную активность детей в вопросах безопасности. Проект оказался интересным для всех его участников.
Об этом сообщает сайт МВД.
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