Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел совместно с Ассоциацией силовых ведомств Абхазии, МЧС и Министерством просвещения продолжают масштабный проект по безопасности. Очередной практический урок безопасности прошел в Очамчырской школе-интернат.

На встрече организаторы проекта поделились особенностями службы в милиции, в игровой форме изучали правила дорожного движения, отрабатывали навыки действий при пожарах, ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Подобные мероприятия повышают познавательную активность детей в вопросах безопасности. Проект оказался интересным для всех его участников.

Об этом сообщает сайт МВД.