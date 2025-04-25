АВИАКОМПАНИЯ IFLY ЗАПУСКАЕТ РЕЙСЫ В АБХАЗИЮ ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Новости Пятница, 25 апреля 2025 19:48
Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 30 мая по 25 октября iFly будет выполнять рейсы в Сухум ежедневно, кроме вторника и четверга. Вылеты из московского аэропорта Шереметьево запланированы на 03:30 и 15:05.
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