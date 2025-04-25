РАЗВИТИЕ АБХАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ: ОТ ОБНОВЛЕНИЯ МАРШРУТОВ ДО МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНЦИЙ

«В данный момент все службы АЖД активно готовятся к летнему сезону. Утвержден новый график движения поездов. Впервые с 1 мая на регулярной основе из Имеретинского Курорта до Сухума будет ходить современный российский четырёхвагонный электропоезд серии ЭП2ДМ – «Диоскурия». Также в мае поезда Сухум – Санкт-Петербург будут курсировать ежедневно, поезд Сухум – Москва уже запущен, а с 30 апреля от Сочи до Гагры туристы смогут добираться на туристическом поезде «Сочи», – сказал Читанава.

Что касается инфраструктуры, Читанава отметил, что работы ведутся ежедневно.

«Бригады провели расчистку по всей длине железной дороги: убираются сорняки и, при необходимости, подрезаются деревья. Помимо механической очистки, также сжигается лишняя растительность или обрабатывается гербицидами. С начала мая начнется приведение в порядок всех эстакад: покраска и очистка, как это делаем каждый год. Параллельно техническое обслуживание контактных сетей выполняют бригады, тогда как путейцы работают над увеличением скорости поездов с 60 км/ч до 80 км/ч на участке Сухум-Псоу. На этом участке уже заменено более 500 старых железнодорожных шпал, планируется заменить ещё 500», – отметил директор АЖД.

Читанава напомнил, что уже говорилось о восстановлении станции «Абатаа», ремонте Гудаутского и Сухумского вокзалов.

«Проведены масштабные работы, которые не выполнялись десятилетиями. Полностью обновлена кровля Сухумского вокзала, благоустроена прилегающая территория, укладывается брусчатка и проводится озеленение парков. С середины мая начнем восстанавливать внешний вид Нова-Афонского вокзала: ремонт фасада, остекление, уборка и благоустройство прилегающей территории. Абхазские инвесторы почти завершили ремонт станции «Псырцха», планируя завершить его до начала сезона. Эта станция, даже в разрушенном состоянии, была одной из визитных карточек Афона, после ремонта она станет ещё более популярной среди туристов. Скоро начнем ремонт станции «Гагрипш» – материалы уже доставляются. Планируется капитальный ремонт крыши и фасада», – сказал он.

По словам Читанава, все работы выполняются исключительно из бюджета АЖД.

«Рост пассажирских и грузовых перевозок за последние 4 года позволил нам существенно пополнить бюджет и проводить ремонтно-восстановительные работы. За этот период доходы РУП «АЖД» возросли в 10 раз, а зарплата сотрудников – в 3,5 раза», – подытожил Арсоу Читанава.