ДЖАЗ-ОРКЕСТР ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА ВЫСТУПИЛ В СУХУМЕ
Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии. Музыкальные композиции исполняли Заслуженная артистка России Марина Девятова и победительница телепроекта «Большой джаз» Анастасия Иванова. Насладиться можно было как классическим американским джазом, так и советскими и военными песнями в уникальных аранжировках.
На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре.
Активное развитие культурных связей между Абхазией и Россией отметил и российский посол в республике Михаил Шургалин. Он подчеркнул, что большой вклад в это вносит сама министр культуры Ольга Любимова.
Концерт состоялся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии».
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