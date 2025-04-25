ДЖАЗ-ОРКЕСТР ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА ВЫСТУПИЛ В СУХУМЕ

Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Джаз-оркестр Георгия Гараняна выступил на сцене Абхазской госфилармонии. Музыкальные композиции исполняли Заслуженная артистка России Марина Девятова и победительница телепроекта «Большой джаз» Анастасия Иванова. Насладиться можно было как классическим американским джазом, так и советскими и военными песнями в уникальных аранжировках.

На мероприятии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове. Он подчеркнул, что концерт стал первым мероприятием, которое прошло в республике в 2025 году в рамках культурного обмена Абхазии и России. Ранее абхазские музыканты, дуэт Piano Duo, уже открыли сезон выступлением в Самаре.

Активное развитие культурных связей между Абхазией и Россией отметил и российский посол в республике Михаил Шургалин. Он подчеркнул, что большой вклад в это вносит сама министр культуры Ольга Любимова.

Концерт состоялся в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии».