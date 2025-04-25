ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В СУХУМЕ
Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о подготовке и проведении Дней Нижнего Новгорода в Сухуме. В целях дальнейшего укрепления развития взаимовыгодного сотрудничества между городами-побратимами, с 25 мая по 1 июня 2025 года в столице пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дней Нижнего Новгорода в Сухуме.
Создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Отдел международных связей, Управление культуры, Управление образования, Управление по делам молодёжи и спорта выступают ответственными за проведение мероприятий.
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