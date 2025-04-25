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Абхазия Информ

АВИАДИСПЕТЧЕРЫ: ПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В СУХУМ ЗАЙМЕТ ОКОЛО 3 ЧАСОВ 50 МИНУТ

Новости Пятница, 25 апреля 2025 20:13
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АВИАДИСПЕТЧЕРЫ: ПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В СУХУМ ЗАЙМЕТ ОКОЛО 3 ЧАСОВ 50 МИНУТ

Сухум. 25 апреля 2025. Абхазия-Информ. Время прямого авиаперелета между Москвой и Сухумом составит ориентировочно 3 часа 50 минут. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе.

«Мы рассчитываем, что время прямого перелета из столичного аэропорта Внуково в аэропорт Сухума составит примерно 3 часа 50 минут. На этих же данных основываются и авиакомпании, планируя свои рейсы между двумя городами», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится впервые за более чем 30 лет – первый рейс запланирован на начало мая.

На сегодняшний день билеты на прямой маршрут Москва – Сухум предлагает единственный перевозчик – авиакомпания «ЮВТ Аэро». Согласно информации на официальном сайте компании, первый полет намечен на 3 мая. По состоянию на 25 апреля в продаже остался только один билет по премиальному тарифу стоимостью 28 585 рублей. Вылет из Внуково запланирован на 14:30 по московскому времени, прибытие в Сухум – в 18:20 (в Абхазии действует московское время). На линии будет задействован самолет Bombardier CRJ-100/200.

Напомним, в феврале 2025 года Министерство транспорта РФ объявило о планах возобновить регулярное воздушное сообщение с Абхазией в мае. Первый пробный рейс в реконструированный аэропорт Сухума был выполнен 7 февраля.

В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко подтвердил, что запуск прямых рейсов намечен на май.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 апреля 2025 20:17

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