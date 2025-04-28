ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ ИЗ БАШКОРТОСТАНА С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова с юбилеем. В поздравлении говорится:
«Уважаемый Андрей Геннадьевич, примите искренние поздравления с юбилеем.
Мы высоко ценим Ваше внимание к Абхазии и личный вклад в развитие дружеских отношений между нашими народами, которые имеют глубокие корни.
Вы снискали высокое признание своей деятельности во благо процветания и благополучия граждан Республики Башкортостан в семье народов России.
От всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Геннадьевич, здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».
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