 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ ИЗ БАШКОРТОСТАНА С ЮБИЛЕЕМ

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 18:31
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ СВОЕГО КОЛЛЕГУ ИЗ БАШКОРТОСТАНА С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова с юбилеем. В поздравлении говорится:

«Уважаемый Андрей Геннадьевич, примите искренние поздравления с юбилеем.

Мы высоко ценим Ваше внимание к Абхазии и личный вклад в развитие дружеских отношений между нашими народами, которые имеют глубокие корни.

Вы снискали высокое признание своей деятельности во благо процветания и благополучия граждан Республики Башкортостан в семье народов России.

От всей души желаю Вам, уважаемый Андрей Геннадьевич, здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 18:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АВИАДИСПЕТЧЕРЫ: ПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ В СУХУМ ЗАЙМЕТ ОКОЛО 3 ЧАСОВ 50 МИНУТ МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.