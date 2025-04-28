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Абхазия Информ

МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 18:35
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МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Совместная выставка абхазских и российских художников «Отражение небесного в земном» открылась в Москве. На ней представлено 44 картины, на которых запечатлены древние объекты культурного наследия Абхазии, в том числе храмы. Авторы работ – Тимур Цвижба, Диана Воуба, Анатолий Анненков и Александр Драговой.

«Это уникальные произведения, которые действительно отражают красоту. Название выставки соответствует ее сути. С начала открытия ее посетило уже более тысячи человек, она вызывает большой интерес», – рассказал один из организаторов, руководитель Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского Павел Карпухин.

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Он также выразил благодарность настоятелю Каманского монастыря отцу Игнатию за помощь в организации доставки картин в Москву.

Выставка размещена в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках и продлится до 4 мая. Все желающие могут бесплатно посетить ее с 11:00 до 17:00.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 18:46

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