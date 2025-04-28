ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗДАНИЯ ДЛЯ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Управление капитального строительства продолжает работы по строительству пристройки ангиографической операционной к зданию Республиканской больницы в г. Сухум. На сегодняшний день выполнен первый этап работ по проектированию объекта, который включает в себя: архитектурное решение, вопросы водоснабжения и водоотведения, геодезические и геологические исследования.