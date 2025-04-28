ПРИЗВАНИЕ СПАСАТЬ ЖИЗНИ: 28 АПРЕЛЯ ДЕНЬ СОТРУДНИКА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. День работника скорой медицинской помощи – это профессиональный праздник, который посвящен медицинским работникам, оказывающим срочную медицинскую помощь на выезде. В этот день чествуют всех, кто участвует в оказании экстренной медицинской помощи: врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, водителей и диспетчеров.

Кето Самсония уже десять лет трудится в скорой медицинской помощи в Сухуме. «Я работаю дежурным фельдшером в скорой помощи города Сухума уже десять лет», – поделилась Кето в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа».

Она отметила, что ее работа интересная, но в то же время сложная.

«Мне очень нравится работать на скорой помощи, потому что это дает возможность помогать людям, а это самое важное. Мы оказываем первую помощь, до того, как человек попадет в больницу. Мы первые, кто приезжает и помогает нашим гражданам», – добавила она.

Кето Самсония убеждена, что медицина – это призвание.

«Помогать людям – это то, что предопределено свыше. Да, бывают сложные вызовы: ДТП, серьезные травмы, инсульты, экстренные вызовы к детям. Но когда любишь людей и хочешь им помочь, ты вкладываешь все свои силы и знания в это», – подчеркнула она.

Со временем Кето научилась справляться со сложными ситуациями. «У меня никогда не было мысли оставить эту работу. Я работаю сутки через трое и всегда готова выйти на дежурство. Мы поддерживаем друг друга, чтобы служить на благо людей, которые верят в нас и надеются на нашу помощь», – сказала она.

День работника скорой медицинской помощи отмечается ежегодно 28 апреля. Этот праздник был учрежден в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и возросшей нагрузкой на сотрудников скорой медицинской помощи.