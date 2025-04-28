Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу возрастет до 80 километров в час. На данный момент поезда едут 60 километров в час. Над увеличением скорости работают сотрудники Абхазской железной дороги. Так, на участке Сухум-Псоу уже заменено более 500 старых шпал. Планируется заменить такое же количество.