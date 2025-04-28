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Абхазия Информ

СКОРОСТЬ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ СУХУМ-ПСОУ ВОЗРАСТЕТ ДО 80 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 19:10
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СКОРОСТЬ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ СУХУМ-ПСОУ ВОЗРАСТЕТ ДО 80 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Скорость поездов на участке Сухум-Псоу возрастет до 80 километров в час. На данный момент поезда едут 60 километров в час. Над увеличением скорости работают сотрудники Абхазской железной дороги. Так, на участке Сухум-Псоу уже заменено более 500 старых шпал. Планируется заменить такое же количество.

Сейчас очищают пути от растительности. С мая начнут красить эстакады. Тем временем в здании вокзала Сухума полностью обновили крышу.

До лета отремонтируют станцию «Псырцха». В середине мая начнут восстанавливать вокзалы в Новом Афоне и Гагрыпше.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 19:12

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