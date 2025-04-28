РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. В I квартале 2025 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 110 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.