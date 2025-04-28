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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Новости Понедельник, 28 апреля 2025 19:15
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО Р. ИНГУР ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. В I квартале 2025 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 110 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 190.1 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 190.2 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

К уголовной ответственности привлечено 1 лицо, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.324УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

В отношении трех лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».

Пресечено более 15 попыток незаконного перемещения грузов различного назначения через абхаза-грузинскую государственную границу.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 28 апреля 2025 19:16

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