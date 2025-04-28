Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В. Багапш в Сухуме прошёл Открытый турнир по волейболу среди юношей 2010г.р. и младше, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В соревнованиях приняли участие четыре команды: Пицунды, РДЮСШ игр, «Спартак» и Ачандары. Игры прошли по круговой системе.