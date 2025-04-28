В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Сухум. 28 апреля 2025. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С.В. Багапш в Сухуме прошёл Открытый турнир по волейболу среди юношей 2010г.р. и младше, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В соревнованиях приняли участие четыре команды: Пицунды, РДЮСШ игр, «Спартак» и Ачандары. Игры прошли по круговой системе.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
Победителем стала команда из г. Пицунда;
Второе место заняла команда из Ачандары;
Бронзу завоевала команда РДЮСШ игр.
Также были выделены лучшие игроки турнира по амплуа:
Лучший нападающий – Габуния Аскольд (Пицунда);
Лучший защитник – Аджба Леон (Ачандара);
Лучший связующий – Кутелия Саид (РДЮСШ игр).
Все победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами.
Организатор – МУ Администрации города Сухум «Управление по делам молодежи и спорта».
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