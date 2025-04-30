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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 30 апреля 2025 19:48
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ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. На МАПП Адлера прошла встреча представителей таможенных органов Российской Федерации и Республики Абхазия, посвящённая подведению итогов цитрусового сезона 2024-2025 гг. и вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону. В рамках рабочей встречи стороны обсудили проблемные вопросы, связанные с совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля в отношении плодоовощной продукции, вывозимой из Республики Абхазия.

Абхазская сторона сообщила, что согласно данным Министерства туризма республики, предстоящий курортный сезон может стать рекордным по количеству туристов, прибывающих на отдых в Абхазию.

В ходе встречи особое внимание уделено технологии работы пунктов пропуска, функционированию информационно-программных средств, оптимизации таможенных операций в отношении лиц, товаров и транспортных средств в периоды пиковых нагрузок.

Российская сторона сообщила, что Краснодарской таможней принимается комплекс мер по обеспечению деятельности таможенных постов, расположенных на границе с Республикой Абхазия, так:

на постоянном контроле находится вопрос по укомплектованию таможенных постов МАПП Адлер и ЖДПП Адлер до установленной штатной численности;

– решается определенный перечень вопросов по предстоящей реконструкции МАПП Адлер;

– в целях снижения нагрузки в пиковые периоды во взаимодействии с пограничной службой проводится работа по перераспределению потоков автотранспорта;

– обеспечивается увеличение количества окон таможенного оформления, с параллельным увеличением количества автоматизированных рабочих мест, на которых осуществляется совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля;

– открыты дополнительные окна таможенного оформления на линии движения экскурсионных автобусов.

Участники отметили, что принимаемые меры позволят повысить пропускную способность пунктов пропуска на абхазо-российской государственной границе и обеспечить повышение уровня комфорта физических лиц и перевозчиков при пересечении границы в период курортного сезона 2025 года.

Подводя итоги рабочей встречи, участники свидетельствовали свои намерения продолжить реализацию курса таможенных органов Республики Абхазия и Российской Федерации, нацеленного на развитие сотрудничества по перспективным направлениям совместной деятельности, дальнейшему сотрудничеству и укреплению взаимоотношений.

Об этом сообщает сайт ГТК.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Среда, 30 апреля 2025 19:52

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