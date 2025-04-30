ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НАКАНУНЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер прошла рабочая встреча представителей ФТС России и ГТК Республики Абхазия. С российской стороны в заседании приняли участие первый замначальника Южного таможенного управления Евгений Долгий, и.о. начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди, и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов, представитель ФТС России в Республике Абхазия Константин Козлов, начальник Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России Игорь Титаренко, в режиме видеоконференции – представители Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля, «Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС России».

Абхазскую делегацию представили зампредседателя ГТК Зураб Ашуба, начальник Главного управления таможенного оформления и таможенного контроля Джамал Цейба, начальник отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Темыр Дгебия, начальник Управления таможенной статистики и анализа Асида Квициния, начальник правового отдела Анана Гогохия, начальник таможенного поста «Псоу» Аляс Хишба.

В ходе встречи участники обсудили ряд актуальных вопросов, в первую очередь, связанных с подготовкой к предстоящему курортному сезону.

«В условиях многократного превышения нагрузки на пункт пропуска МАПП Адлер, в целях реализации совместных задач по ускорению и оптимизации таможенных операций будем стараться совместными усилиями обеспечить комфортное пересечение российско-абхазской границы всем без исключения добросовестным гражданам и участникам ВЭД», – отметил и.о. начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди.

Во время курортного сезона (с мая по октябрь) 2024 года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 8,5 млн физических лиц и 1,6 млн транспортных средств, в том числе порядка 60 тыс. экскурсионных автобусов. На автомобильном направлении на границе с Республикой Абхазия был зафиксирован очередной рекорд пиковых нагрузок: в сутки границу пересекали до 71 тысячи человек и до 13 тысяч транспортных средств. Всего в 2024 году границу пересекли более 13 млн физических лиц и более 2,8 млн транспортных средств. С начала этого года российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 2,6 млн физических лиц и 680 тыс. транспортных средств, в том числе порядка 11 тыс. экскурсионных автобусов.

В связи с предстоящими майскими праздниками, а также началом курортного сезона прогнозируется значительное увеличение транспортного и пассажиропотока. В ходе совещания было отмечено, что для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска реализуется комплекс мер по ускорению таможенного контроля: увеличена штатная численность поста, организовываются дополнительные рабочие места инспекторов, осуществляющих транспортный контроль на линии движения автобусов, увеличиваются рабочие места по совершению таможенных операций открытия/закрытия процедуры временного ввоза в отношении иностранных транспортных средств, перераспределяются потоки транспортных средств с учетом загруженности линий контроля, используется реверсивное движение, ведется оперативное взаимодействие с другими государственными контрольными органами.

На железнодорожном направлении российско-абхазской границы также фиксируется рост пассажиропотока и грузоперевозок на 17%. Открытие регулярного железнодорожного сообщения между Адлером и Сухумом, запуск скоростных электропоездов, возобновление авиасообщения в связи с планируемым открытием международного аэропорта в г. Сухум призвано значительно разгрузить автомобильный пункт пропуска в летний период.

Участники встречи договорились оказывать максимальное содействие в работе ведомств путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств, пересекающих границу, порядке контроля экскурсионных групп и иных вопросах, требующих оперативного решения.

Особое внимание было уделено вопросу совершения таможенных операций в отношении плодоовощной продукции, ввозимой из Абхазии.

Абхазская сторона отметила, что основным торгово-экономическим партнером Республики Абхазии по-прежнему является Российская Федерация, поэтому в контексте развивающихся торгово-экономических отношений соседних государств векторы таможенного сотрудничества являются приоритетными.

Представители ГТК Абхазии от лица участников ВЭД-экспортеров абхазской продукции поблагодарили российских таможенников за высокий уровень организации оформления и контроля плодоовощной продукции в период этого сельскохозяйственного сезона. По итогам сезона из Абхазии поставлено более 38 тыс. тонн сельхозпродукции (цитрусовых, фейхоа, хурмы, ореха и др), что на 40% процентов больше, чем в прошлом сезоне (порядка 27 тыс. тонн). Участники встречи обсудили возможность оперативного обмена сведениями о видах и объемах сельхозпродукции, выращиваемой на территории Абхазии, предоставления ценовой информации, вопросы совершения таможенных операций в отношении скоропортящихся товаров и многие другие.

В завершение рабочей встречи были определены ближайшие перспективы и основные задачи совместной работы в целях укрепления координации взаимодействия между таможенными органами сопредельных государств.

Об этом сообщает сайт Южного таможенного управления.