1 МАЯ СТАРТУЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ МЕЖДУ МОСКВОЙ И СУХУМОМ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Минтранс России сообщил о возобновлении полетов из России в Абхазию. Впервые за 30 лет запускается регулярный рейс Москва – Сухум. Полёт выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро». Первый рейс вылетит из Внуково. Пассажиров ждут памятные сувениры, абхазские угощения, концерт, блогеры и праздничная встреча в Сухуме с участием детей и артистов.

В мае рейсы стартуют из Москвы и Нижнего Новгорода, в июне перелеты в Сухум могут запустить из Уфы и Казани.

«Прорабатывается возможность полетов авиакомпаний «Икар» – из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая», – сообщили в Минтрансе.

Первый рейс по маршруту Внуково – Сухум выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро» 1 мая, второй рейс запланирован на 3 мая, далее перелеты будут осуществляться раз в неделю. Из Нижнего Новгорода прямые рейсы стартуют с 6 мая, их будет выполнять авиакомпания «Икар» раз в неделю.

В октябре 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров предложил открыть прямое авиасообщение между столицами двух республик после того, как в Сухуме завершится строительство международного аэропорта. В начале апреля 2025 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время поездки делегации республики в Абхазию сообщал, что прямые рейсы могут запустить в июне, они будут отправляться раз в неделю.

Аэропорт Сухума был построен в 1960-х годах и закрылся в 1993 году в ходе гражданской войны в Грузии. В октябре 2023 года правительство республики заключило с российской компанией «Инфраструктурное развитие» соглашение о реконструкции объекта.