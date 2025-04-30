СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ СТАЛ ПРИЧИНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО БУМА В АБХАЗИИ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Пляжный отдых в Анапе в этом году не состоится, поэтому россияне пытаются найти достойную альтернативу. Все больше туристов выбирают Абхазию, до которой теперь можно добраться быстрее и комфортней благодаря открытию аэропорта Сухума.

К концу апреля интерес к летним путешествиям в Абхазию вырос на 30% относительно прошлогодних показателей за тот же период. Популярность туров на майские праздники превзошла показатели предыдущего года на 44%, сообщили «Ведомости».

После того, как были открыты продажи авиабилетов в Абхазию, количество поисковых запросов на авиарейсы в этом направлении взлетело в 83 раза за сутки по сравнению с предыдущим днем и продолжает набирать обороты. Число оформленных авиабилетов в течение апреля увеличилось на 70%.