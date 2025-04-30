НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ИМЕРЕТИНСКИМ КУРОРТОМ И СУХУМОМ
Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 1 мая запускается регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией. Маршрут обслуживают современные электропоезда ЭП2ДМ с климат-контролем, USB и доступом для маломобильных пассажиров. Отправление – дважды в день.
Студенты АГУ и творческое объединение «Новые Формы» совместно украсили интерьер нового поезда. Четыре вагона поезда оформлены плакатами, посвященными разным темам:
▪️ детские рисунки
▪️ работы абхазских художников
▪️ портреты ветеранов войны
▪️ фотографии живописных уголков Абхазии.
Проект реализуется благодаря договоренностям Бадры Гунба и Сергея Кириенко.