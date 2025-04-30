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июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
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Абхазия Информ

НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ИМЕРЕТИНСКИМ КУРОРТОМ И СУХУМОМ

Новости Среда, 30 апреля 2025 20:04
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НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ИМЕРЕТИНСКИМ КУРОРТОМ И СУХУМОМ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. С 1 мая запускается регулярное железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией. Маршрут обслуживают современные электропоезда ЭП2ДМ с климат-контролем, USB и доступом для маломобильных пассажиров. Отправление – дважды в день.

Студенты АГУ и творческое объединение «Новые Формы» совместно украсили интерьер нового поезда. Четыре вагона поезда оформлены плакатами, посвященными разным темам:

▪️ детские рисунки

▪️ работы абхазских художников

▪️ портреты ветеранов войны

▪️ фотографии живописных уголков Абхазии.

Проект реализуется благодаря договоренностям Бадры Гунба и Сергея Кириенко.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 30 апреля 2025 20:06

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