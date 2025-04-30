СОЦИОЛОГИЯ ДЛЯ АБХАЗИИ: ЗНАНИЯ ОТ МГУ
Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском госуниверситете прошла лекция о теории и практике современных социологических исследований. Мероприятие организовано лабораторией социсследований при Центре научного сотрудничества АГУ и МГУ. Лекцию провела доцент кафедры российской политики МГУ, Мария Филь.
В ходе мероприятия особое внимание было уделено роли социологических данных в управлении и их влиянию на жизнь общества.
«В современном мире никакие решения без опоры на обратную связь приниматься не должны. Цель лаборатории – благо общества, благо Абхазии», – подчеркнула Мария Филь.
Студенты получили инструменты для опроса о «7 чудесах Абхазии» и активно записываются в команду для проведения исследований.
Последнее от Super User
- НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ПОСТ ДПС «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА» В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ
- ЗАВЕРШИЛСЯ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- НА «ЛЫХНЕНСКОМ» ПОВОРОТЕ УСТАНОВЯТ ИСКУССТВЕННУЮ ДОРОЖНУЮ НЕРОВНОСТЬ
- ЗА 15 ДНЕЙ ИЗЪЯТЫ 104 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
- НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» НАЧНЁТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ ИМЕРЕТИНСКИМ КУРОРТОМ И СУХУМОМ