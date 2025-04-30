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Абхазия Информ

СОЦИОЛОГИЯ ДЛЯ АБХАЗИИ: ЗНАНИЯ ОТ МГУ

Новости Среда, 30 апреля 2025 20:07
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СОЦИОЛОГИЯ ДЛЯ АБХАЗИИ: ЗНАНИЯ ОТ МГУ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. В Абхазском госуниверситете прошла лекция о теории и практике современных социологических исследований. Мероприятие организовано лабораторией социсследований при Центре научного сотрудничества АГУ и МГУ. Лекцию провела доцент кафедры российской политики МГУ, Мария Филь.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено роли социологических данных в управлении и их влиянию на жизнь общества.

«В современном мире никакие решения без опоры на обратную связь приниматься не должны. Цель лаборатории – благо общества, благо Абхазии», – подчеркнула Мария Филь.

Студенты получили инструменты для опроса о «7 чудесах Абхазии» и активно записываются в команду для проведения исследований.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 30 апреля 2025 20:09

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