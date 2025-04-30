ЗА 15 ДНЕЙ ИЗЪЯТЫ 104 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконных подключений к энергосети с целью добычи криптовалют с 15 по 30 апреля текущего года сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел Абхазии изъято 104 майнинг-аппарата.

В Очамчырском районе криптоферма располагалась в частном домовладении в с. Пакуашь. 47 аппаратов для добычи криптовалют, принадлежащие Кацба Баталу Мироновичу изъяли сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

В домовладении № 32 по ул. Кортава в г. Очамчыра сотрудники районного отдела внутренних дел обнаружили и так же изъяли 17 майнинг-аппаратов. Незаконно функционирующая ферма принадлежала Голубеву Эдуарду Триеловичу.

В Ткуарчалском районе оперативники райотдела совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками пункта милиции с. Агубедия в подвальном помещении дома № 4 по ул. Апсилов в г. Ткуарчал обнаружили и изъяли 3 майнинг-аппарата, принадлежащие Аршба Адгуру Резоевичу.

Так же, при обследовании нежилого строения по адресу ул. Берзения, дом №8 в г. Ткуарчал, по месту проживания Бигвава Геронтия Мелитоновича, сотрудники, сотрудники ОВД по Ткуарчалскому району обнаружили 10 аппаратов по добыче криптовалют. Помимо работающих аппаратов сотрудники милиции изъяли 10 отключенных от электросети майнинг-машинки и комплектующие к данному оборудованию.

При обследовании чердачного помещения дома № 10 по ул. Нартов в г. Ткуарчал сотрудники районного отдела внутренних дел обнаружили 9 функционирующих аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование, принадлежащее Бекир-оглы Альберту Аслановичу, демонтировано и изъято.

В п. Цандрипш профмероприятия провели сотрудники отдела участковых уполномоченных милиции общественной безопасности УВД по Гагрскому району в результате чего в доме № 3 по ул. Гулия совместно с сотрудниками таможенного комитета Республики изъяли 4 аппарата по добыче криптовалют, принадлежащие Гумба Денису Дауровичу.

Еще 14 аппаратов сотрудники ОВД по Гулрыпшскому району изъяли у Папазян Сергея Сергеевича, в с. Пшап.

Оперативно-профилактические мероприятия проводятся с целью выявления незаконной деятельности майнинг-ферм. В случае обнаружения таких фактов, просьба сообщить в органы внутренних дел Абхазии. Телефоны доверия МВД РА +7 840 229-72-73/+7 940 920-20-95 WhatsApp /Telegram.

Об этом сообщает сайт МВД.