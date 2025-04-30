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Абхазия Информ

НА «ЛЫХНЕНСКОМ» ПОВОРОТЕ УСТАНОВЯТ ИСКУССТВЕННУЮ ДОРОЖНУЮ НЕРОВНОСТЬ

Новости Среда, 30 апреля 2025 20:13
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НА «ЛЫХНЕНСКОМ» ПОВОРОТЕ УСТАНОВЯТ ИСКУССТВЕННУЮ ДОРОЖНУЮ НЕРОВНОСТЬ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Искусственную дорожную неровность – «лежачего полицейского» установят на «Лыхненском» повороте. Такое решение принято после согласования со всеми профильными структурами. Место установки ИДН обсудили при участии главы Администрации Гудаутского района Валерия Авидзба, директора «Абхазавтодора» Тенгиза Таркил, начальника департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации Тимура Абгадж, представителей районного АТП.

Помимо «лежачего полицейского» на участке установят отбойники, перенесут стоянку общественного транспорта, организуют новый пешеходный переход.

Установка ИДН является вынужденной мерой. Однако, в УГАИ напоминают, что ни одна неровность не может быть панацеей от ДТП.

Начальник госавтоинспекции в очередной раз призвал к соблюдению ПДД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 30 апреля 2025 20:17

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