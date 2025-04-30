ЗАВЕРШИЛСЯ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут принял участие в масштабном проекте по безопасности, организованный Ассоциацией силовых ведомств Абхазии, совместно с Министерством внутренних дел, МЧС и Министерством просвещения.

Завершающий интерактивный урок провели в Сухумской первой школе имени Баграта Шинкуба. Учащиеся организовали мероприятие по профилактике дорожного движения. Ребята разыграли возможные ситуации на дороге, вспомнили правила дорожного движения, обсудили права и обязанности водителей и пешеходов, а также узнали об ответственности за нарушение ПДД. Мероприятие проходило в веселой и непринужденной обстановке.

Стражи правопорядка в формате вопрос-ответ поделились интересными фактами о работе в правоохранительных органах и личным опытом службы. Ознакомили учеников с направлениями деятельности МЧС, а сотрудники пожарно-спасательной части рассказали о правилах оказания первой доврачебной помощи.

Больше внимание детей привлек мастер-класс СОБР МВД. Бойцы показали экипировку, приемы задержания и даже разрешили примерить бронежилеты. Дети прошли мини-полосу препятствий – как настоящие спецназовцы.

Подобные мероприятия повышают познавательную активность детей в вопросах безопасности. Проект оказался интересным для всех его участников.

Об этом сообщает сайт МВД.