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Абхазия Информ

НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ПОСТ ДПС «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА» В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 30 апреля 2025 20:22
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НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ПОСТ ДПС «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА» В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Открытие поста посетили вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа. Открытию нового рубежа контроля предшествовал ряд важных факторов. Новый рубеж контроля является необходимой мерой, учитывая приближающийся курортный сезон, подчеркнул министр Роберт Киут. Он акцентировал внимание на четкой и слаженной работе сотрудников, не исключил ротацию кадрового состава, который будет нести службу на посту.

Пост будет работать круглосуточно, личный состав Госавтоинспекции призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения. Одной из основных задач сотрудников, несущих службу на посту, является выявление водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, зафиксированных новыми аппаратно-программными комплексами фото и видео фиксации.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 30 апреля 2025 20:24

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