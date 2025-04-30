НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ПОСТ ДПС «ХОЛОДНАЯ РЕЧКА» В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 30 апреля 2025. Абхазия-Информ. Открытие поста посетили вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, его заместитель Беслан Чкадуа. Открытию нового рубежа контроля предшествовал ряд важных факторов. Новый рубеж контроля является необходимой мерой, учитывая приближающийся курортный сезон, подчеркнул министр Роберт Киут. Он акцентировал внимание на четкой и слаженной работе сотрудников, не исключил ротацию кадрового состава, который будет нести службу на посту.