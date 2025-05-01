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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» В КРЫМУ

Новости Четверг, 01 мая 2025 12:42
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» В КРЫМУ

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. 29 и 30 апреля в рамках поездки в Крым президент Республики Абхазия Бадра Гунба, вице-премьер Таращ Хагба, министр культуры Даур Кове, глава Администрации Сухума Тимур Агрба посетили арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) – крупнейшую в России площадку для развития творческой молодёжи.

Делегация Абхазии ознакомилась с концепцией арт-кластера и приняла участие в мероприятиях, которые проходят для молодых россиян.

Среди ключевых проектов «Таврида.АРТ» академия творческих индустрий «Меганом» – круглогодичный центр развития творческого и управленческого потенциала; летние школы Академии «Меганом» – краткосрочные программы для молодых творцов; Фестиваль «Таврида.АРТ» – крупнейшее событие молодого искусства, собравшее в 2024 году более 60 тысяч участников из России и 35 стран мира и многие другие проекты.

Для делегации Абхазии провели экскурсию по творческим мастерским Академии «Меганом», где они ознакомились с образовательными программами для молодых деятелей культуры.

Бадру Гунба проинформировали, что в программу кинофестиваля «Мост», который пройдёт в Крыму с 23 по 25 мая, добавлен показ документальных и художественных фильмов об истории Абхазии, её народе, традициях и культуре. Президент пополнил коллекцию библиотеки «Таврида.АРТ», где собраны издания по искусству и культуре.

«Каждый, кто приезжает сюда, оставляет частичку своей культуры, самобытности, истории. Мы продолжим эту традицию. Первое издание посвящено 30-летию независимости Абхазии. Здесь – основные вехи становления нашей страны. Второе – о древнем Сухуме, его наследии. Третье – работы Александра Чачба. Уверен, эти книги заинтересуют ваших гостей: архитекторов, дизайнеров, художников», – отметил Бадра Гунба.

Глава государства высоко оценил потенциал арт-кластера «Таврида», как центра развития творческих индустрий и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере культуры и молодёжной политики в рамках развития совместных проектов с арт-кластером «Таврида».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 01 мая 2025 12:45

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