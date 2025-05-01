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Абхазия Информ

РОССИЯ – АБХАЗИИ!

Новости Четверг, 01 мая 2025 12:45
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РОССИЯ – АБХАЗИИ!

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. В ГУ МЗ РА «Республиканская больница» состоялось совещание под председательством Президента Абхазии Бадры Гунба. В совещании приняли участие премьер-министр Абхазии Владимир Делба, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министры здравоохранения Абхазии и России – Эдуард Бутба и Михаил Мурашко.

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением медосмотров детей, работу по установке ангиографа.

Министерству здравоохранения Абхазии передан флюорограф на базе «Камаз» в рамках достигнутой ранее договоренности президента Бадры Гунба и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Участники совещания посетили телемедицинский центр, осмотрели ход строительных работ новой Республиканской детской больницы, корпуса для установки ангиографа.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 01 мая 2025 12:53

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