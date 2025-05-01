 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМ ПРИБЫЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ»

Новости Четверг, 01 мая 2025 15:17
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМ ПРИБЫЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ»

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретили на Сухумском вокзале электропоезд «Диоскурия», совершивший первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт – Сухум.

«Я расцениваю нынешние абхазо-российские отношения, как динамичные. Уверен, что реализация такого рода проектов, направлена на улучшение жизни граждан нашей страны, в том числе в таких стратегически важных направлениях, как инфраструктурное развитие и социальное обеспечение граждан. Это целый комплекс вопросов, которые придают особый импульс нашим взаимоотношениям», – подчеркнул Бадра Гунба.

Электропоезд будет отправляться дважды в день, билеты доступны на сайте РЖД.

Вагоны «Диоскурии» оснащены климат-контролем, USB-разъемами, подъемниками для инвалидных колясок.

Они расписаны абхазскими и российским художникам. Эскизами для оформления послужили работы участников конкурса «Грани творчества», организованного «Российским детско-юношеским центром» при поддержке министерств просвещения Абхазии и России.

Прочитано 1 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЯ – АБХАЗИИ!
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.