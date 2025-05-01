В СУХУМ ПРИБЫЛ ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ»

Сухум. 1 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко встретили на Сухумском вокзале электропоезд «Диоскурия», совершивший первый регулярный рейс по маршруту Имеретинский курорт – Сухум.

«Я расцениваю нынешние абхазо-российские отношения, как динамичные. Уверен, что реализация такого рода проектов, направлена на улучшение жизни граждан нашей страны, в том числе в таких стратегически важных направлениях, как инфраструктурное развитие и социальное обеспечение граждан. Это целый комплекс вопросов, которые придают особый импульс нашим взаимоотношениям», – подчеркнул Бадра Гунба.

Электропоезд будет отправляться дважды в день, билеты доступны на сайте РЖД.

Вагоны «Диоскурии» оснащены климат-контролем, USB-разъемами, подъемниками для инвалидных колясок.

Они расписаны абхазскими и российским художникам. Эскизами для оформления послужили работы участников конкурса «Грани творчества», организованного «Российским детско-юношеским центром» при поддержке министерств просвещения Абхазии и России.