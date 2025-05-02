РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжают профилактические осмотры детей. На сегодняшний день осмотрено порядка 22 тысяч детей. Диспансеризация будет продолжаться и дальше. Она проходит в образовательных учреждениях . Детям и их родителям дают медицинские рекомендации.

Часть детей получают направления на госпитализацию в федеральные медицинские центры, некоторым выдают направления на стационарное лечение. Остальные пациенты находятся под наблюдением и готовятся к дальнейшей госпитализации.

Инициатива по профилактическим осмотрам стала возможной благодаря договорённостям между руководством Абхазии и Минздравом России.