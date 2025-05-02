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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 02 мая 2025 20:42
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РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ДЕТЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 2 мая 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжают профилактические осмотры детей. На сегодняшний день осмотрено порядка 22 тысяч детей. Диспансеризация будет продолжаться и дальше. Она проходит в образовательных учреждениях. Детям и их родителям дают медицинские рекомендации.

Часть детей получают направления на госпитализацию в федеральные медицинские центры, некоторым выдают направления на стационарное лечение. Остальные пациенты находятся под наблюдением и готовятся к дальнейшей госпитализации.

Инициатива по профилактическим осмотрам стала возможной благодаря договорённостям между руководством Абхазии и Минздравом России.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 02 мая 2025 20:45

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