БАДРА ГУНБА: ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Вначале руководители страны посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Следует отметить, что мемориальную доску с именами жителей поселка, отдавших жизни за свободу Родины, тоумышцы установили собственными силами еще в 1994 году, в первую годовщину Победы.

Далее Бадра Гунба и сопровождающие его лица побывали на плантациях расположенных в поселке Тоумышь. Чаеводы показали президенту плантации, рассказали о работе предприятия и планах по расширению производства. Специалисты предприятия провели дегустацию для руководителей страны.

Жители Адгур Гергия и Алиас Асландзия в 2019 году арендовали у государства чайные плантации и основали предприятие «Экочай». Начали с трех гектаров: восстанавливали плантации собственными силами, производили обрезку, очищали ряды. Первый урожай получили в 2023 году. Помощь со стороны государства позволила предпринимателям приобрести специальное оборудование, увеличить производство и улучшить качество продукции.

Бадра Гунба отметил, что государство нацелено на поддержку местных производителей. Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба оказать максимальное содействие предприятию «Экочай» в реализации готовой продукции, в том числе и для государственных нужд.

Об этом сообщает сайт главы государства.