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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА: ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Новости Понедельник, 05 мая 2025 17:29
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БАДРА ГУНБА: ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба посетил чаеводческое хозяйство в селе Кутол Очамчырского района. Главу государства сопровождали вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

Вначале руководители страны посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Следует отметить, что мемориальную доску с именами жителей поселка, отдавших жизни за свободу Родины, тоумышцы установили собственными силами еще в 1994 году, в первую годовщину Победы.

Далее Бадра Гунба и сопровождающие его лица побывали на плантациях расположенных в поселке Тоумышь. Чаеводы показали президенту плантации, рассказали о работе предприятия и планах по расширению производства. Специалисты предприятия провели дегустацию для руководителей страны.

Жители Адгур Гергия и Алиас Асландзия в 2019 году арендовали у государства чайные плантации и основали предприятие «Экочай». Начали с трех гектаров: восстанавливали плантации собственными силами, производили обрезку, очищали ряды. Первый урожай получили в 2023 году. Помощь со стороны государства позволила предпринимателям приобрести специальное оборудование, увеличить производство и улучшить качество продукции.

Бадра Гунба отметил, что государство нацелено на поддержку местных производителей. Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба оказать максимальное содействие предприятию «Экочай» в реализации готовой продукции, в том числе и для государственных нужд.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 мая 2025 17:38

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