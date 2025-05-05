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Абхазия Информ

ЗАКОН «О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» РЕКОМЕНДОВАН К ПРИНЯТИЮ ПРОФИЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

Новости Понедельник, 05 мая 2025 17:38
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ЗАКОН «О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ» РЕКОМЕНДОВАН К ПРИНЯТИЮ ПРОФИЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В нем приняли участие представитель президента Республики Абхазия в Парламенте Батал Айба, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, директор Государственной кадастровой палаты Темур Сангулия и начальник управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния.

Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О кадастре недвижимости», который направлен на изменение срока вступления в силу закона о кадастре, конкретизацию аспекта установления компетенций должностных лиц и работников регистрирующего органа и др.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить законопроект на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости». Изменения были подготовлены в связи с принятием Закона Республики Абхазия «О кадастре недвижимости» и необходимостью совершенствования норм действующих законов, в части установленных его нормами понятия недвижимого имущества, системы вещных прав, правового регулирования государственной регистрации и оборота недвижимого имущества и иных важных аспектов регулирования.

После обсуждения комитетом было принято решение вынести данный законопроект на очередное заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия его в третьем чтении.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 05 мая 2025 17:43

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