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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Понедельник, 05 мая 2025 17:43
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ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, министр энергетики Батал Мушба, заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба и представители Министерства энергетики.

В соответствии с утвержденной комитетом повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на добавленную стоимость». Он направлен на установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость на услуги, оказываемые при международных воздушных перевозках непосредственно в Международном аэропорту «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, по перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Республики Абхазия.

«Принятие проекта закона позволит обеспечить уменьшение тарифов на аэропортовые услуги для авиакомпаний и, как следствие, уменьшение стоимости авиабилетов, что, в свою очередь, положительно скажется на авиасообщении между Республикой Абхазия и Российской Федерацией», – говорится в пояснительной записке.

По итогам обсуждения данного вопроса и последующего голосования члены Комитета не дали положительной рекомендации для утверждения этого законопроекта на заседании сессии Парламента.

В рамках повестки дня также был рассмотрен проект постановления «О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2023 г.». Отчет депутатам представил его председатель Беслан Барателия.

Участники заседания обсудили текущее состояние банковской сферы. После обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить данный проект постановления на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 мая 2025 17:46

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