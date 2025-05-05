УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации столицы Тимур Агрба подписал распоряжение об утверждении плана проведении в городе Сухум мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба.

План мероприятий в городе Сухум:

11 мая, 10:00. Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек. РДЮСШ (парк им. Н. Курченко).

12 мая, 12:00. Конкурс чтецов «В. Г. Ардзинба вписан особой строкой в историю нашей страны». Государственный музей боевой славы им. В. Ардзинба.

13 мая, 17:00. Театрализованное представление «Владислав имҩа». Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

14 мая, 13:00. Торжественное заседание, посвящённое 80-летию со дня рождения В. Г. Ардзинба. Вечер памяти. Фотовыставка. Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба.

14 мая, 13:00. Выставка изображений В. Г. Ардзинба. Площадь им. С. Багапш.

14 мая, 19:00. Демонстрация фильма «Страсти по Владиславу». Площадь им. С. Багапш.

15 мая, 11:00. Представление воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Парк им. Т. Шамба.

16 мая, 14:00. Театрализованное представление «Ԥсҭазаарас иҟоу – Ԥсадгьылуп!» Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

Об этом сообщает сайт столицы.