В СУХУМЕ СТРОИТСЯ НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ПАРКЕ ИМ. ЮРИЯ ВОРОНОВА

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, в популярном среди горожан парке имени Юрия Воронова, скоро откроется новая, отвечающая всем современным требованиям детская игровая зона. Этот проект, призванный создать благоприятные условия для детского досуга и развлечений, является подарком детям Абхазии от Российской Федерации.

На текущий момент реализация проекта выполнена на 40%.

На территории, отведенной под площадку, уже проведена подготовка и выравнивание поверхности с использованием специальной техники, установлено 50 метров бордюрного камня по границе участка, выполнена гидроизоляция площади в 150 квадратных метров с помощью технической пленки и завершено армирование и заливка бетонной основы.

В настоящее время проводятся работы по облагораживанию территории. В дальнейшем планируется установка различных игровых элементов, таких как карусель, качели, балансир и игровой комплекс.

Также будет произведен монтаж ограждения длиной 50 метров и укладка двухслойного резинового покрытия.

Целью проекта является создание многофункционального пространства, оснащенного современным оборудованием, которое будет способствовать физическому и творческому развитию детей.

Инициатором и организатором данного проекта выступает Краснодарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Россия молодая».

https://obzor.io/2025/05/03/v-suxume-stroitsya-novaya-detskaya-ploshhadka-v-parke-im-yuriya-voronova-67295