К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Новости Понедельник, 05 мая 2025 17:55
Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. 6 мая в Очамчырском Доме культуры им. Р. А. Цвижба состоится сводный концерт Министерства обороны Российской Федерации «Песни Победы поёт весь мир»
Для вас выступят:
Солисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова;
Солисты Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе;
Артисты Центрального академического театра Российской Армии
Начало в 17:00.
Вход свободный.
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