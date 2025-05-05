Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В столице на Республиканском стадионе прошли Открытые соревнования по легкой атлетике, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из Сухум, Сухумского района и города Гал, распределенных по семи возрастным категориям: 2002 год рождения и старше, 2003-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 г. р.