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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 05 мая 2025 18:50
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ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В столице на Республиканском стадионе прошли Открытые соревнования по легкой атлетике, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В соревнованиях приняли участие 89 спортсменов из Сухум, Сухумского района и города Гал, распределенных по семи возрастным категориям: 2002 год рождения и старше, 2003-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 г. р.

По результатам соревнований были определены победители в следующих дисциплинах:

В дисциплине «Бег на 80 метров»:

1 место – Папба Адель, Торосян Роберт, Габуния Руслан, Амичба Аниса, Безрукова Ксения, Габуния Эмир, Рущак Ангелина, Дживиликян Давид.

2 место – Гулия Амелия, Бостанджан Нарек, Лахина Маргаритта, Возба Алан, Хмаил Лолита, Агафонов Вячеслав, Чаабал София, Асланян Эрвин.

3 место – Александрова Дарья, Павлов Григорий, Туркия Диниэлла, Асланян Эрик, Акуция Адэль, Соселия Роланд, Шинкуба Анна, Догуа Дамир.

В дисциплине «Бег на 1945 метров»:

1 место – Рущак Ангелина, Онофричук Диана, Хмаил Дамир, Стамбулян Ашот.

2 место – Харазия Соломея, Павлова Лидия, Нанба Сабри.

3 место – Лахина Маргаритта, Тутунбаева Фарида, Берзения Даниил.

Главным судьей соревнований выступила Зубахина Светлана.

Организаторами мероприятия стали Муниципальное учреждение Администрации города Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» и Федерация легкой атлетики Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 05 мая 2025 19:02

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