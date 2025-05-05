ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ В ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ
Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В Сочи прошел Открытый чемпионат города по тяжелой атлетике, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В соревнованиях приняли участие 80 тяжелоатлетов из Сочи, Сухума,Адлера, Хосты, Дагомыса, п. Лазаревское, в следующих возрастных категориях: младшие юноши 10-12 лет, средние юноши 13-15 лет и старшие 15-18 лет.
В дисциплине «в рывке» спортсмен занял второе место, во второй дисциплине «в толчке» завоевал первое. По сумме общих баллов Шаматава Астану присуждено 2-е место.
Приятно удивил судей спортсмен Московец Святослав 2008 г.р., соревновавшийся в старшей возрастной группе 15-18 лет. В дисциплине «в рывке» завоевал 2-е место, «в толчке» – 3-е место. По сумме общих баллов, с результатом в 160 кг, атлету присуждено 2-е место.
Подготовил спортсменов МС СССР Кутелия Тамази.
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