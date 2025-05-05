ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В АБХАЗИИ РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИЙ СЛОЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. В рамках договоренностей между руководством России и Абхазии был создан телемедицинский центр, ориентированный на сложных неврологических пациентов, включая больных рассеянным склерозом и детей с нарушениями развития речи.

По словам руководителя центра, Виктории Гогия, телемедицинские консультации могут проводиться в двух форматах: заочное изучение документации с последующим письменным заключением или видеоконференцсвязь. Последний формат позволяет связаться с различными клиниками из разных городов и обсудить сложные случаи для достижения консенсуса.

Телемедицинский центр был создан по поручению Сергея Кириенко на базе Республиканской больницы. Под руководством Багаева Глеба, заместителя центра управления кризисных ситуаций Российской Федерации, были обучены специалисты и предоставлен доступ к системе телемедицинских консультаций.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».