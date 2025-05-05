ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ

«Мы решили отметить выставкой киноплакатов из моей коллекции. На выставке представлены киноплакаты 40-80-х годов. Это афиши фильмов, снятые на тему Великой Отечественной войны и ставшие любимыми для нескольких поколений советских людей», – пишет на своей странице режиссер Ибрагим Чкадуа.

В коллекции есть и киноплакаты на абхазскую тему – «Повесть об абхазском парне», о герое Великой Отечественной войны Владимире Харазия, которого сыграл Адгур Инал-Ипа, а также плакат фильма «Весна в Сакене» по произведению Георгия Гулиа. Фильм о вернувшемся с войны в родное село воине.

Куратор выставки: Эльвира Арсалия.