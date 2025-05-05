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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ

Новости Понедельник, 05 мая 2025 20:11
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ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 5 мая 2025. Абхазия-Информ. 6 мая в фойе Музея Банка Абхазии откроется выставка плакатов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Мы решили отметить выставкой киноплакатов из моей коллекции. На выставке представлены киноплакаты 40-80-х годов. Это афиши фильмов, снятые на тему Великой Отечественной войны и ставшие любимыми для нескольких поколений советских людей», – пишет на своей странице режиссер Ибрагим Чкадуа.

В коллекции есть и киноплакаты на абхазскую тему – «Повесть об абхазском парне», о герое Великой Отечественной войны Владимире Харазия, которого сыграл Адгур Инал-Ипа, а также плакат фильма «Весна в Сакене» по произведению Георгия Гулиа. Фильм о вернувшемся с войны в родное село воине.

Куратор выставки: Эльвира Арсалия.

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