ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С НИКОЛАЕМ ЗОЛОТНИКОВЫМ
Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с председателем Муниципального Совета Ярославского муниципального округа Николаем Золотниковым. Во встрече также принял участие член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Аслан Лакоба.
Николай Золотников рассказал о совместных проектах, реализуемых на территории Гудаутского района.
Лаша Ашуба поприветствовал гостя и выразил благодарность за поддержку, которую ярославская область оказывает Республике Абхазия.
Последнее от Super User
- НОВЫЙ АНГИОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПОЗВОЛИТ ОКАЗЫВАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В АБХАЗИИ
- ЗАБОТА О ДЕТЯХ С ОВЗ
- ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТАМБОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
- ЭДУАРД БУТБА УЧАСТВОВАЛ В ЗАСЕДАНИИ ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ЕАЭС
- ВОТ СКОЛЬКО СТОИТ ДОЛЕТЕТЬ ДО АБХАЗИИ НА САМОЛЁТЕ