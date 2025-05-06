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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С НИКОЛАЕМ ЗОЛОТНИКОВЫМ

Новости Вторник, 06 мая 2025 21:12
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ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С НИКОЛАЕМ ЗОЛОТНИКОВЫМ

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с председателем Муниципального Совета Ярославского муниципального округа Николаем Золотниковым. Во встрече также принял участие член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Аслан Лакоба.

Николай Золотников рассказал о совместных проектах, реализуемых на территории Гудаутского района.

Лаша Ашуба поприветствовал гостя и выразил благодарность за поддержку, которую ярославская область оказывает Республике Абхазия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 06 мая 2025 21:14

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