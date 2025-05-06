В ПАРЛАМЕНТЕ ЗАСЛУШАЛИ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ ТРАГИЧЕСКОГО ИНЦИДЕНТА, ПРОИЗОШЕДШЕГО 19 ДЕКАБРЯ 2024 Г.

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором был заслушан вопрос, касающийся трагических событий, произошедших в Парламенте 19 декабря 2024 г. В заседании принимали участие вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, и. о. генерального прокурора Республики Абхазия Руслан Тарба, и. о. председателя Службы государственной безопасности Алхас Чичба и другие представители СГБ и МВД Республики Абхазия.

Напомним, что в ходе заседания парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, в рамках которого обсуждался законопроект «О запрете на осуществление майнинга криптовалют», произошел конфликт между депутатами Каном Кварчия и Адгуром Харазия.

Депутат А. Харазия из имевшегося при нем огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в сторону депутата К. Кварчия. В результате произошедшего, депутат В. Голандзия получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Депутат К. Кварчия был ранен.

Представители правоохранительных органов и силовых структур рассказали парламентариям о ходе расследования данного уголовного дела.

Заседание проходило за закрытыми дверями.