В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «КИНО ПОБЕДЫ»

На выставке представлено более 500 экспонатов, среди которых копии музейных предметов: эскизы к фильмам, фотоматериалы, хроники и копии документов. Каждый раздел сопровождается отрывками из фильмов и фотоматериалами, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу того времени.

Министр культуры Абхазии Даур Каве в своем приветственном слове отметил: «Мы собрались здесь, чтобы отметить знаменательное событие – открытие выставки «Кино Победы», посвященной 80-летию Великой Отечественной войны. Выставка открылась в Абхазии впервые и представляет собой не просто собрание кинохроники и художественных фильмов, это окно в прошлое, которое позволяет нам вспомнить, через какие испытания прошли наши предки, и как они, проявляя несгибаемый дух и невероятную отвагу, одержали победу. Для каждого из нас эта война – прежде всего боль и гордость, это истории о мужестве, стойкости и великой цене, которую мы заплатили за свободу. Фильмы о Великой Отечественной войне помогают нам более глубоко понять то, что пережили наши деды и прадеды. Величие подвига советского народа увековечено в кинолентах, созданных как сразу после войны, так и спустя десятилетия. Особая благодарность организаторам выставки, которые проделали огромную работу, чтобы мы сегодня смогли увидеть и прочувствовать этот пласт нашего прошлого. Наш долг – хранить память о храбрости и жертвенности наших дедов, и не дать кануть в лету урокам войны. Открывая выставку «Кино Победы», мы не просто чествуем прошлое – мы даем ему жить и влиять на будущее, вдохновлять и учить. Спасибо всем за то, что вы с нами в этот знаменательный день. Желаю вам всем незабываемых впечатлений и глубоких размышлений».

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул значимость мероприятий, проводимых в Абхазии.

«Мы отмечаем, что 80-летие Победы празднуется по всему миру, но отдельно я хотел бы отметить, что в Абхазии 80-летие отмечают намного более активно, чем в большинстве других стран мира. И это показатель того, что мы во время войны, когда были единым народом, сохраняем ту духовную связь сквозь годы, сквозь времена, которая была характерна для наших дедов и отцов. Мы все знаем, что абхазские добровольцы принимают самое активное участие в специальной военной операции. Только что с их большим вкладом успешно завершилась операция в Курской области. Мы отмечаем также, что, как и много десятилетий назад, абхазы героически проявили себя. Мы все помним, что 55,5 тысяч граждан ушли с территории Абхазии на фронты войны, 17,5 тысяч не вернулись. Среди уроженцев республики 23 Героя Советского Союза, 3 полных кавалера ордена боевой славы. Эта память всегда была и будет с нами», – сказал посол.

Директор Государственного центрального Музея кино Лариса Баженова поблагодарила присутствующих за то, что нашли возможность посетить выставку.

«Недавно посетив Абхазию, я была поражена изменениями, но призналась себе, что земля здесь все так же прекрасна и гостеприимна. Это наш первый опыт работы на территории Абхазии, и я надеюсь, что не последний. Мы также приглашаем всех посетить Государственный центральный Музей кино на ВДНХ в Москве и надеемся на участие Абхазии на нашей площадке в будущем. Выставка представляет собой концентрированную коллекцию, и, входя в экспозицию, вы увидите по левую руку героям Великой Отечественной войны – вашим землякам. Справа будут представлены актеры, режиссеры и сценаристы, участвовавшие в войне. Центральное место занимает мемориальная зона, где представлена звезда, символизирующая орден славы, и мемориал неизвестного солдата. Особое внимание выставка уделяет военным операторам: уже на следующий день после начала войны, 23 июня, они отправились фиксировать события на фронтах. Через сложности и трудности, их работа привела к тому, что кадры с поля боя достигали экранов в кратчайшие сроки. Невозможно оценить полностью подвиг этих людей, но мы показываем их вклад через зоны снабжения и съемок, вплоть до наград, таких как «Оскар», полученный за фильм о разгроме под Москвой», – сказала Баженова.

Посетители познакомились с работой военных операторов в годы Великой Отечественной войны, а также с биографиями и военной службой актеров советского кинематографа.

Особое внимание уделено Героям Советского Союза из Абхазии, среди которых выделяется знаменитый Мелитон Варламович Кантария, водрузивший Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. Отдельный раздел выставки посвящен эвакуации киностудий Москвы, Ленинграда и Киева в годы войны. Выставка будет открыта в Музее Боевой Славы до 14 мая, затем ее развернут в здании Национальной библиотеки им. И. Папаскир.