МВД ПРОДОЛЖАЕТ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 6 мая 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники МВД провели очередной рейд по выявлению нарушителей ПДД. Перед построением сотрудники прикрепили ленты на форму в ознаменование приближающейся 80-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Далее состоялось построение перед рейдовым мероприятием, проходившем под руководством курирующего направление Госавтоинспекции исполняющего обязанности заместителя министра Беслана Чкадуа. В нем приняли участие городские и районные отделы ГАИ, сотрудники оперативных подразделений, СОБР.

Ежедневно сотрудники ГАИ патрулируют дороги городов и районов, ведут активную работу на стационарных постах ДПС.

5 мая рейдовые мероприятия проходили с упором на город Сухум.

Особое внимание замминистра Чкадуа поручил уделять выявлению автомобилей, на которых незаконно установлены спецсигналы и так называемые проблесковые маячки без соответствующего на то разрешения.

Среди основных акцентов работы личного состава – водители, пребывающие за рулем в нетрезвом состоянии. В преддверие курортного сезона 2025 года активизирована работа по выявлению недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии.

Сотрудникам поставлена задача активизировать работу по выявлению лиц, незаконно хранящих при себе огнестрельное оружие, наркотические средства, другие запрещенные вещества.

В МВД напоминают о полном запрете на тонирование лобовых стекол автомобилей. Подобные правонарушения сотрудники пресекают на месте, устраняя запрещенную пленку. Таким образом, было растонировано более 60 автомашин.

Рейд 5 мая длился до глубокой ночи. В результате составлено 313 протоколов об административных правонарушениях. 11 водителей лишены права управления автотранспортным средством ввиду пребывания за рулем в нетрезвом состоянии.

Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра Роберта Киут будут продолжены далее вплоть до минимизации нарушения ПДД водителями. В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан.

Об этом сообщает сайт МВД.